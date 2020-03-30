13 працівників обласного лабораторного центру отримають по десять тисяч від міста

13 працівників Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України отримають від міста по 10 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, у квітні з міського бюджету Львова матеріальну допомогу нададуть працівникам Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», які безпосередньо беруть участь у проведенні лабораторних досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції у вірусологічній та лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру. Відтак, 13 працівників отримають по 10 тис грн.

Водночас у пресслужбі ЛМР пояснюють, що міський голова Львова підписав розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади. Цим розпорядженням передбачено виплату додатково по 10 000 грн усім медикам, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19, а також збільшення преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину. Водночас цим документом передбачено зняття преміювання міському голові Львова на час карантину.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому міський голова Львова отримав понад 80 тисяч зарплати, з яких більше 40 тисяч – премія. Водночас заступнику міського голови Львова Любомиру Зубачу нарахували 173 тис. грн зарплати, якої майже 100 тис. грн становила матеріальна допомога.

Нагадаємо, лікарям чотирьох медустанов, які на Львівщині працюють із пацієнтами із підозрою на коронарус, ЛОДА пообіцяла включно до 22 березня перерахувати 20 млн грн надбавок. Станом 30 березня на це скерували менше 11 млн грн.

Як відомо, за останніми даними у області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Діагностували коронавірусну інфекцію вже у 6 людей. При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

У Україні вже зафіксовано 548 хворих на COVID-19, 13 випадків стали летальними.