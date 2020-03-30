Львівська мерія вріже 173-тисячні зарплати і скерує бюджетні кошти медикам

Медичні працівники, які працюють і будуть працювати з тими людьми, які мають підозру на коронавірус, отримуватимуть щомісяця доплату по 10 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«Сьогодні я підпишу одне дуже важливе розпорядження: всі лікарі, медсестри, санітари, які працюють і будуть працювати з тими людьми, які мають підозру на коронавірус, вони будуть мати в місяць доплату по 10 тисяч гривень. Це є дуже важливо, тому що вони щодня ризикують», – повідомив Андрій Садовий.

Гроші на доплату медикам підуть із бюджету. Для цього місто врешті обмежить премії працівникам мерії і скерує їх на доплату медикам.

«Само собою, що ми ці кошти заберемо від тих наших працівників у місті, які зараз працюють віддалено, тобто ми не будемо нараховувати премій, за винятком тих людей, які працюють і забезпечують життєдіяльність міста, роботу штабу», – повідомив Андрій Садовий.

Окрім цього надбавку пообіцяли й комунальникам.

Раніше стало відомо, що заступнику міського голови Львова Любомиру Зубачу нарахували 173 тис. грн зарплати, якої майже 100 тис. грн становила матеріальна допомога.