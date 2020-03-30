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За місяць міський голова Львова заробив 80 тисяч, половина з яких – премія

Соломія Головіна

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У лютому міському голові Львова Андрію Садовому нарахували 81 тис. грн зарплати. Про це повідомила Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит Варіантів.

 

У лютому цього року міському голові Львова Андрію Садовому нарахували 81 473,46 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 12 035,71 грн;

– доплата за ранг – 641,91 грн;

– надбавка за вислугу років – 3 169,41 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 7 923,52 грн;

– доплата за роботу з таємними документами – 1 203,57 грн;

– відпускні – 5 835,62 грн.

– заробітна плата за час перебування у службових відрядженнях – 8 878,01 грн.

– премія – 41 785,71 грн.

Із цих коштів Садовий сплатив 14 665,22 грн податку з доходів фізичних осіб, 1 222,10 грн військового збору та 814,73 грн профвнесків. Також у лютому за доручення Садового з його зарплати перерахували:

– на будівництво «університетського містечка» Українського католицького університету – 8 147,73 грн;

– оплата послуг адвокатів, які захищали його під час апеляції про запобіжний захід у кримінальній справі щодо створення у місті індустріального парку Рясне-2 – 43 200 грн.

Відтак, фактично виплачена заробітна плата Андрія Садового за лютий цього року без податків, зборів та перерахувань становила 13 424,06 грн.

Як повідомляв Львівський портал, заступнику міського голови Львова Любомиру Зубачу у лютому нарахували 173 тис. грн зарплати, якої майже 100 тис. грн становила матеріальна допомога.

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