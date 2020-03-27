На кордоні з Польщею утворилися величезні черги з українців, які повертаються додому

У пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС. Станом на 12 год. у чергах простоювали майже 4 тисячі громадян. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники зазначають, що цієї доби в деяких пунктах пропуску на кордоні з ЄС значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту. Це ускладнює їхнє перетинання кордону, оскільки піше сполучення зараз не здійснюється. У зв’язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн.

Зокрема, сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тисячі таких мандрівників, це більше ніж учора за усю добу – 5,4 тис. осіб.

Станом на 12 год. за інформацією представників прикордонної варти Республіки Польща на території їх країни зібралося:

навпроти пункту пропуску «Краківець» – понад 2 тисячі осіб.

навпроти пункту пропуску «Ягодин» – 1,2 тисячі осіб.

навпроти пункту пропуску «Рава-Руська» – 0,5 тисячі осіб.

У ДПСУ наголошують, що процедури прикордонного контролю будуть проводитися з врахуванням сучасних загроз. Прикордонники не можуть прискорити пропуск, знижуючи якість контрольно-профілактичних заходів.

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Зазначимо, з 28 березня Україна повністю закриє авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Детальніше про повне припинення пасажирськоо авіасполучення та в’їзду до України, відслідковування порушників карантину за мобільними телефонами та можливість введення надзвичайного стану в Україні читайте за посиланням.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме до 3 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Зазначимо також, що 24 березня ввели у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Фото та відео: ДПСУ