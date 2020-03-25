Арсен Аваков: «Щоб мільйони були в безпеці, ми обмежимо комфорт для тисяч»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков про повне припинення пасажирськоо авіасполучення та виїзду до України, відслідковування порушників карантину за мобільними телефонами та можливості введення надзвичайного стану в Україні:

«Сьогодні до України прилетіло 22 літака, учора 25, тому я наголошую, щоб усе авіасполучення було негайно призупинено, бо можна отримувати нових хворих з-за кордону нескінченно.

Майже два тижні тому Президент України Володимир Зеленський дав три дні на згортання всіх польотів та повернення всіх громадян через пандемію коронавірусу в світі, але наші люди із задоволенням вирішили, що необхідно до останнього долежати на пляжі, а потім, за кошт держави, повернутися евакуаційним рейсом додому.

Зі всією повагою до громадян та їхніх конситуційних прав, які діють в Україні, в якийсь момент треба зупинити ці чартери. Зараз ми маємо динаміку поширення з якою ще впорюється наша медицина. Аби ситуація залишалась під контролем нам необхідно стримати тенденцію зростання хворих. До прикладу у Києві 31 із 34 випадків коронавірусу – туристи, які повернулись літаками із країн, де лютує епідемія. Тому контроль за вїздом громадян в Україну є дуже важливим на час карантину.

Сьогодні пасажири кожного чартерного рейсу, які прибувають в Україну включно до п’ятниці, 27 березня, перевіряються медиками. Із суботи 28 березня Україна повністю зупиняє «евакуаційне» перевезення. Температурний скринінг вже безсилий, тому пасажирів зобов’язують здати миттєвий-тест на коронавірус, але й він може помилитися, бо реагує на антитіла в крові, які виділяються лише на п’ятий, а то й на 10 день після зараження. Такими діями ми піддаємо ризику здорових громадян, бо кожен, хто прилетів з-за кордону повинен самоізолюватися, або йти в обсервацію. Оскільки мова про тисячі людей то вони зобов’язані підписати згоду на самоізоляцію. Аналогічні заборони на в’їзд людей в Україну буде введено для поїздів та автобусів.

Адреси самоізольованих людей передають до Нацполіції. На жаль, але не завжди наші люди дотримуються самоізоляції тому ми змушені вдаватися до складання відповідних протоколів і накладання штрафів.

Ми також готові за телефонними відслідковувати порушників самоізоляції, але наразі цього не робитимуть, бо це – порушення конституційних прав, але якщо захворюваність виходитиме з-під контролю то буде введено надзвичайний стан та комендантську годину, і таке відслідковування громадян стане можливим. Якщо люди дотримуватимуться карантину то запроваджувати надзвичайного стану нема потреби…

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За вчора ми прийняли 20 тисяч людей, а ще 4 тисячі людей вилетіло із країни. Навіщо в умовах пандемії вони летять за кордон, щоб за неділю кричати, що ми застрягли в Маямі на пляжі, а тепер везіть нас назад? Ми дорослі люди і маємо усвідомлювати, що опинились у надскладній ситуації. Час діяти розсудливо і не прикидатися «дурнями». Щоб мільйони були в безпеці, ми обмежимо комфорт для тисяч. На повернення залишається два дня. Тож шановні мої співвідчизники, час повертатися, а якщо ви залишаєтесь у хижині на Цейлоні то доведеться там побути до кінця обмежувальних заходів (до 24 квітня – ред.)».