На другий тиждень карантину у МОЗ створили штаб для боротьби з Covid-19

Міністерство охорони здоров’я створило штаб для боротьби з поширення коронавірусу Covid-19. Його очолить заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook, передає Львівський портал.

«У середу, 25 березня, уряд призначив Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через поширення COVID-19. Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу», – йдеться у повідомленні.

Очільник штабу провів перше засідання і доручив головам обласних державних адміністрацій до 16:00 четврега, 26 березня, створити такі штаби в областях. Обласні штаби співпрацювати з центральним штабом, який організовуватиме їхню роботу та призначити керівників.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Зазначимо, що в Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.