Якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною, – Ємець

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив про перешкоди у роботі міністерства попри те, що Україна вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом. Про це він сказав у вечірньому відеозврненні, передає пресслужба МОЗ.

Ілля Ємець зазначив, що сьогодні фіксують вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, яка стрімко поширюється.

«І ці цифри будуть збільшуватись. Я завжди казав і буду казати людям правду: кількість жертв буде зростати», – наголосив керівник міністерства.

За його словами, з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків.

«Перший – це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа і Україна не змогли цього зробити. Другий – це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі.

Третій стовп боротьби – це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин», – зазначив очільник МОЗ.

Він вважає, що спеціалісти контролю за епідемією, разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції.

«На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби… Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров’я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче», – наголосив Ілля Ємець.

Ілля Ємець повідомив, що незважаючи на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства.

«Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною», – додав очільник міністерства.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 156 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.