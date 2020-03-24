США можуть стати новим епіцентром коронавірусу, – ВООЗ

За оцінками фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я, Сполучені Штати можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу SARS-CoV-2 у світі. Але поки що це не так. Про це на пресконференції у вівторок, 24 березня, заявила речниця ВООЗ Марґарет Гарріс, передає Громадське з посиланням на Reuters.

Вона зауважила, що за останню добу 85% нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Європі та США, з них 40% припадають виключно на американців.

«Зараз ми спостерігаємо досить велике зростання кількості нових випадків у США. Тож так, у країни є потенціал (стати новим епіцентром пандемії SARS-CoV-2 – ред.). Не можемо сказати, що зараз це має місце, але такий потенціал справді є», – цитує Гарріс інформагентство.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 23 березня на першому місці за смертністю від коронавірусу перебуває Італія: інфекція забрала життя вже понад 6 тисяч людей. На другому місці є Китай, де число померлих становить 3 270 осіб. На третє місце вийшла Іспанія – 2 006 смертей, яка потіснила в антирейтингу Іран, де померло 1 812 людей.

Що стосується України, то тут станом на 24 березня коронавірус підтвердили вже у 97 осіб, три із випадків стали летальними. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.