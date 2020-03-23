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За добу від коронавірусу в Італії померла 601 людина

Ольга Денисяка

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Станом на сьогодні, 23 березня, коронавірус забрав життя 6 077 людей в Італії. За останню добу в цій країні від COVID-19 померло 601 особа. Кількість летальних випадків вперше за останні дні пішла на спад. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Wiki, на другому місці за смертністю перебуває Китай, де число померлих становить 3 270 осіб. На третє місце вийшла Іспанія 2 006 смертей, яка потіснила в антирейтингу Іран, де померло 1 812 людей.

  • Італія – 63 927 випадків, з яких 6 077 – смертельних
  • Іспанія – 33 089 випадків, 2 206 смертельних
  • Німеччина – 29 056 випадків, 123 смертельні
  • Франція – 19 806 випадків, 8 060 смертельні
  • Швейцарія – 8 743 випадків, 117 смертельні
  • Британія – 6 650 випадки, 335 смертельних
  • Нідерланди – 4 768 випадки, 214 смертельних
  • Австрія – 3 924 випадків, 21 смертельних
  • Бельгія – 3 743 випадків, 88 смертельних
  • Норвегія – 2 570 випадків, 10 смертельних
  • Швеція – 2 046 випадки, 25 смертельних
  • Португалія – 2 060 випадків, 23 смертельних
  • Данія – 1 572 випадків, 24 смертельних
  • Чехія – 1 236 випадків, 1 сметельний
  • Польща – 749 випадки, 8 смертельних
  • Греція – 695 випадків, 17 смертельних

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Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та 51-річної жінки, що приїхала з Австрії. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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