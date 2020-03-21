Режим надзвичайної ситуації вводять ще у двох областях. На Львівщині – поки ні

Донецька і Харківська області вводять на своїй території режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу COVID-19. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Про введення режиму надзвичайної ситуації на Харківщині заявив голова ХОДА Олексій Кучер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

«З урахуванням того, що ситуація в регіоні ускладнюється, з урахуванням того, що у мешканки Харкова все-таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу, ввести від сьогодні (21 березня, – ред.) надзвичайну ситуацію в регіоні», – сказав Олексій Кучер.

Також через поширення COVID-19 на режим надзвичайної ситуації переходить й Донецька область. Таке рішення у суботу, 21 березня, прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА.

«Окремо наголошую: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити тільки глава держави за погодженням з Верховною Радою. Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко і ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на коронавірус», – сказав глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації вже ввели Київ, Київська, Чернівецька, Житомирська, Дніпровська та Івано-Франківська області. На Львівщині такого режиму наразі не запровадили, однак прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає такої можливості.

Наголосимо, що режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи громадян. Але цей режим встановлює певні обов’язки для громадян, наприклад: дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо, дотримуватись правил поведінки, безпеки на території НС.

Як писав Львівський портал, загалом в Україні підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.