У світі за три дні на COVID-19 захворіли 100 000 людей

Станом на ранок 22 березня число тих, хто заразився новим коронавірусом сягнуло 304 999 людей у всьому світі. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на Wiki.
Вірус забрав життя 13 003 людей, 94 793 видужали.За останню добу в Італії від коронавірусу померли 793 людини. Загалом жертвами COVID-19 у цій країні стали 4 825 людей – це більше, аніж у Китаї. Там число померлих становить 3 255. Окрім цього, 1556 смертей від вірусу зафіксовано в Ірані.
- Італія – 53 578 випадків, з яких 4 825– смертельні
- Іспанія – 25 430 випадків, 1 378 смертельних
- Німеччина – 22 214 випадків, 84 смертельні
- Франція – 14 459 випадків, 562 смертельні
- Швейцарія – 6 575 випадків, 79 смертельні
- Британія – 5 027 випадки, 234 смертельних
- Нідерланди – 3 640 випадки, 137 смертельних
- Австрія – 2 954 випадків, 8 смертельних
- Бельгія – 2 815 випадків, 67 смертельних
- Норвегія – 2 128 випадків, 7 смертельних
- Швеція – 1 770 випадки, 20 смертельних
- Данія – 1 420 випадків, 13 смертельних
В Україні загалом підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.
Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 84 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.
Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.
Ольга Денисяка