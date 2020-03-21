Стоп коронавірус: на самоізоляції перебуває майже мільярд людей

Станом на суботу, 21 березня, майже мільярд людей по всьому світу змушені не покидати власні домівки, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі підрахунки зробила AFP, пише УП.

Кількість загиблих від вірусу зросла до 11 000 осіб по всьому світу, причому тільки в самій Італії, де за останній тиждень число смертельних випадків неухильно зростало, налічується понад 4000 смертей.

Згідно з підрахунками AFP, зараз близько 900 мільйонів людей перебувають під «домашнім арештом» у 35 країнах світу, в тому числі 600 мільйонів тих, хто змушений не покидати свої будинки через обов’язкові урядові заборони. Тут йдеться про 22 країни, чиї уряди офіційно запровадили обмеження на пересування.

Решта людей живуть в країнах, де діють комендантські години (як в Болівії), карантин (як в головних містах Азербайджану і Казахстану) або ж просто дотримуються настирних закликів не залишати свої будинки (як в Ірані).

В Європі найбільш жорсткі обмеження наразі діють в Італії, Франції, Бельгії, Іспанії та Австрії.

У той час як президент Дональд Трамп наполягає на тому, що Сполучені Штати «виграють» війну проти вірусу, окремі штати різко посилили обмеження, а Нью-Йорк і Іллінойс приєдналися до Каліфорнії, наказавши жителям залишатися вдома.

Найбільше страждають від вірусу люди похилого віку та люди з вже існуючими захворюваннями, але Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що молоді люди також вразливі.

«Сьогодні у мене є послання для молоді: ви не непереможні. Цей вірус може покласти вас у лікарню на декілька тижнів або навіть вбити», – сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Як писав Львівський портал, від коронавірусу в Італії померло вже більше людей, аніж у Китаї. Із 19 на 20 березня Італія встановила антирекорд: від COVID-19 за добу померли 627 осіб.

На Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.