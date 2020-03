Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та спростувала міфи, пов’язані із захворюванням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Маска – навіть саморобна, рукавички та окуляри мають стати невід’ємною частиною одягу. Коронавірус тим і небезпечний, що ним можна заразитися від здорової людини.

Перше і найголовніше: коронавірус із нами надовго, тож перехворіє більшість. Переможемо його – будуть інші віруси, можливо, ще підступніші. Серед хороших новин – усе в наших руках, звісно, чистих і захищених від контакту. Ми маємо навчитися жити за новими правилами, які насправді не є складними, навпаки – під силу кожному з нас.

Саме час зрозуміти: те, як наш організм реагуватиме на віруси – це дивіденди від того, що саме ми вклали у власне здоров’я. На щастя, коронавірус можна контролювати, тому час ми ще маємо. Тепер головне його правильно використати.

Без паніки. Перехворіє більшість

70−80% українців таки перехворіють коронавірусом, кажуть медичні експерти. І це дуже схоже на правду. Переважно це буде в легкій формі або середньої тяжкості. Тож не потребуватиме госпіталізації. Наразі ж виглядає так, що в більшості людей організм здатен розпізнавати вірус та виробляти до нього антитіла. Тобто здоровий молодий організм може переносити хворобу без особливих ризиків. Тут не варто згущувати фарби. Однак, залежно від соціальної відповідальності, віку хворого, супутніх хвороб, відсоток летальності збільшується. Тому коронавірус особливо небезпечний саме для людей зі слабким здоров’ям та шкідливими звичками, а також для старших людей. Максимальний показник летальності у людей, яким за 65 років – 15%.

Якщо ви захворіли під час карантину

Насамперед треба розуміти: коронавірус ще не вивчений достатньо, тож і специфічного лікування немає. Його симптоми дуже схожі на ті, які викликає величезна група респіраторних інфекцій: сухий кашель, висока температура, важке дихання, суха слизова носової порожнини. Тобто клінічно – це однакові прояви, під якими можуть бути різні причини, зокрема, і коронавірус.

Не бійтеся проявів респіраторних інфекцій легкої і середньої важкості. А також температури до 39 C, якщо, звісно, ви нормально її переносите. Висока температура – це потужний стимул для виробництва великої кількості антитіл, які вчасно зупиняють розмноження вірусів. Це правило стосується і коронавірусу. Умовно, якщо лімфоцит за температури 37 C за секунду виробляє 1 молекулу імуноглобуліну, то за температури 39 C лімфоцит вироблятиме 20 молекул імуноглобулінів. Тому дайте можливість своєму організму боротися. Якщо хворий може переносити температуру 39 С, не варто її збивати жарознижувальними препаратами. Краще робити це фізичними методами: душ під теплою водою або рясне обливання голови теплою водою.

Аби не було інтоксикації, пийте багато солодкої води. Узвари, 5% глюкоза, розведена водою 1:1, кока-кола, яка нейтралізує ацетон та запобігає другій хвилі токсикозу. Малеча особливо потребує вуглеводів, тому під час високої температури, забезпечте їй рясне і солодке пиття. Для дітей до 5 років сумарна потреба рідкої їжі і рідини – 100ml/kg. Для старших вікових груп – 2−2,5 l/добу. Коли людина багато п’є, знижується рівень інтоксикації та покращується обмін речовин.

Якщо ж у хворого холодні кінцівки, марення, біль, температура, треба знижувати парацетамолом і поєднанням нош-пи та папаверину. Так каже світовий медичний протокол. Важливе уточнення. Під час епідемії коронавірусу ВООЗ застерегла від вживання нурофенів та ібупрофенів: вони утворюють небезпечні сполуки, які суттєво погіршують стан хворого.

Коли час бити на сполох та негайно викликати лікаря?

Вже сьогодні кожен, незалежно від віку та стану здоров’я, має навчитися вимірювати власну частоту дихання. У нормі в дорослих та дітей, старших як 5 років, вона має бути до 20 вдихів та видихів за хвилину. Якщо ж людина дихає за хвилину понад 30 разів – це привід негайно викликати «швидку». У разі пневмонії будь-якого походження насамперед зростає частота дихання. Це основне правило, яке нині мають засвоїти всі.

Карантин – найкращий час зміцнити імунітет

Наразі ліків, які би допомогли вберегти від коронавірусу немає. Та й здоров’я не можна швидко зміцнити. Швидко його можна лише погіршити. Тому сьогоднішня ситуація десь нагадує супермаркет: ви набрали в корзину все, що завгодно, проте на виході мусите за це розрахуватися. Хто вів здоровий спосіб життя і піклувався про власне здоров’я, той або не захворіє, або легко перенесе хворобу.

Втім, пам’ятайте: зміцнювати захисні сили свого організму ніколи не пізно. Нові віруси з’являтимуться постійно. Це безконечний процес і тільки добре тренований, доглянутий організм зможе з ними впоратися. Але над цим треба працювати щоденно. І під час карантину для цього з’являються майже всі потрібні умови.

Всім своїм пацієнтам лікарі радять обливати себе та дітей холодною водою. Починайте поступово: спочатку потримайте секунду ноги в холодній воді і так з кожним днем збільшуйте ділянку обливання. Проходьте в день 10 тисяч кроків, обмежте зайву їжу та алкоголь, вживайте якомога більше вітамінів, можуть бути навіть аптечні. Краще полівітаміни. Дітям і жінкам після 30 років обов’язкове вживання вітаміну Д. Не забувайте про правильне харчування – це один з найкращих способів захистити свій організм від будь-яких вірусів застуди та грипу.

Поради на кожен день під час карантину

Маски, рукавички та окуляри мають носити всі, а не лише хворі.

Ідеальний варіант, аби на час карантину всі магазини та аптеки торгували із віконечок. Якщо такої змоги немає, заходьте в магазин у масці, в одноразових рукавичках та окулярах, можна сонцезахисних. Звісно, це не дає 100% захищеності, бо вірус може проникнути і через керамічний фільтр. Однак це суттєво зменшує концентрацію вірусу. Тож якщо він і потрапить в організм, то у значно меншій кількості. А отже, і шкоди від нього буде менше.

Ще одна причина, чому маску мають носити не лише хворі, а й здорові: вона захищає обличчя від додаткового дотику руками. У наш час треба просто викорінити звичку торкатися обличчя. Тому маски треба носити всім. Якщо немає аптечної – шийте самі. Можна із марлі, бинтів, будь-якої тканини, що дихає. Головне, аби було 4 шари тканини, можна між ними вставити вату. Кожного дня прати та прасувати під високою температурою. Краще, аби були одноразові.

Коли прийшли додому з вулиці – повністю переодягайтеся. На тканинній поверхні вірус може жити до тижня, а то й більше. Якщо в квартирі хтось зaхворів, протирайте поверхні антисептиками. Якщо їх немає, тоді 70% спиртом чи горілкою. У всі часи це були найефективніші антисептики.

Гуляйте не в людних місцях та зберігайте відстань 3 метри. Прогулянки на свіжому повітрі – життєво потрібні в оздоровленні кожного організму, особливо дитячого. У період карантину гуляти також можна. Однак не в людних місцях та дотримуючись відстані між людьми – три метри. Якщо на вулиці велике скупчення людей, уникайте його або одягайте маску. Не користуйтеся громадським транспортом.

Регулярно провітрюйте квартиру. У провітрюваних приміщеннях вірус довго не затримується.

Карантин – слушна нагода відмовитися від куріння, навіть якщо ви користуєтеся айкосами. Вони менше шкідливі для навколишніх, але суттєво послаблюють імунітет тих, хто їх курить. Вірусні пневмонії зі смертельними ускладненнями частіше трапляються у курців та їхніх близьких.

Не спілкуйтеся безпосередньо з людьми, які повернулися із-за кордону за минулі два тижні.

Примусово відправляти на двотижневу обсервацію всіх, хто повернувся з-за кордону. В ідеалі це би мало контролюватися на державному рівні, як нині є в Ізраїлі. Однак ситуація сьогодні надто складна, тож люди мають і самі за цим стежити. Самоізоляція – ефективний цивілізований метод карантину.

Більше позитиву. Особливість нинішньої пандемії в тому, що ми спостерігаємо за її перебігом в соцмережах. А отже, стаємо споживачами нерідко не достовірної інформації. А страх і паніка послаблюють наш організм.

Візьміть на себе відповідальність. Нині така ситуація, коли наше здоров’я насамперед у наших руках. Ми маємо врешті не перекладати на когось відповідальність, а стати відповідальними перед собою і суспільством, в якому живемо. Тому маємо виконувати вище перелічені правила. Це допоможе уникнути неконтрольованих масштабів епідемії. Від того, як ми засвоїмо урок сьогодні, залежатиме наше завтра.

Спростовуємо найпоширеніші міфи про СОVID:

Вакцина від кору допомагає від коронавірусу. Насправді щеплені від кору не хворіють лише на кір або ж хворіють у значно легшій формі за нещеплених за умови відсутності епідемії.

Цинкові жувальні пластини захищають від коронавірусу. Цинк справді покращує роботу імунної системи, однак такі ж дії мають безліч інших препаратів. Тут радше питання віри. У такому разі й звичайна вода стане цілющою.

Декасан зменшує концентрацію вірусу. MОЗ вже спростувало це.

Влітку епідемія спаде. Ми занадто мало знаємо про коронавірус, аби стверджувати, що влітку він зникне.

Молодь і діти не хворіють. Хворіють, але переносять хворобу легше. А також можуть — бути носіями хвороби, навіть не підозрюючи про це. Тому мають обмежити контакти зі старшими людьми. Власне через це цей вірус і дуже небезпечний — його поширюють здорові люди.

Можна ще багато спростовувати міфи. Однак люди мають зрозуміти, що у боротьбі із будь-якою інфекцією вирішальними є не медикаменти, а стійкість власного організму. Настав час подбати про нього», – зазначають в ГО «Інститут просвіти».

Львівський портал повідомляв, що станом на 19 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 30 людей з підозрою на коронавірус. Троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб – в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Загалом в Україні вже є 16 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Як писав Львівський портал, 13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.