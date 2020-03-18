Львовом їздитимуть машини з гучномовцями: інформуватимуть мешканців про коронавірус

У Львові з 18 березня і до кінця карантину їздитимуть машини з гучномовцями, які інформуватимуть мешканців про ситуацію в місті, у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Таких машин буде 6 – по одній в кожному районі Львова.

Такі автомобілі закликатимуть людей без нагальної потреби не виходити на вулицю, не відвідувати місця масового скупчення людей та дотримуватися дистанції між людьми не менше 2 м.

Також нагадують, що у групі ризику перебувають люди віком 60 років і більше, які важче переносять коронавірус.

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Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні. Раніше було відомо про один летальний випадок у Житомирській області. Там померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 18 березня у Львівській обласній лікарні перебуває 25 людей із підозрою на корона вірус. Що про них відомо, читайте за посиланням.

Фото та відео: ЛМР