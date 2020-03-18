ОСТАННІ НОВИНИ

Львовом їздитимуть машини з гучномовцями: інформуватимуть мешканців про коронавірус

Вероніка Рой

|

У Львові з 18 березня і до кінця карантину їздитимуть машини з гучномовцями, які інформуватимуть мешканців про ситуацію в місті, у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Таких машин буде 6 – по одній в кожному районі Львова.

Такі автомобілі закликатимуть людей без нагальної потреби не виходити на вулицю, не відвідувати місця масового скупчення людей та дотримуватися дистанції між людьми не менше 2 м.

Також нагадують, що у групі ризику перебувають люди віком 60 років і більше, які важче переносять коронавірус.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 17 березня в  Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні. Раніше було відомо про один летальний випадок у Житомирській області. Там померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 18 березня у Львівській обласній лікарні перебуває 25 людей із підозрою на корона вірус. Що про них відомо, читайте за посиланням.

Фото та відео: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...