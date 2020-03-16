В евакуйованих з Італії українців коронавірусу не виявили, – МОЗ

Міністерство закордонних справ перевірило 123 українців, яких евакуювали з Італії – у жодного з них інфікування коронавірусом не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«В аеропорту «Бориспіль» провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що італійські медики виміряли температуру у пасажирів у Венеції, а українські – у Борисполі. Симптомів захворювання ні в кого не було.

Незважаючи на тести, усі евакуйовані зобов’язалися залишатись два тижні в самоізоляції.

Як повідомляв Львівський портал, уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італії.

Перший борт для евакуації українців вилетів до Італії 15 березня.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Наразі офіційно в Україні зафіксували лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.