В Італію відправили перший борт для евакуації українців

Літак SkyUp Airlines 15 березня вилетів на виконання спеціального рейсу до Італії для евакуації українців. Про це повідомляє авіакомпанія у Facebook.

Зазначається, що літак вилетів о 16:00 год. Він евакуює з Венеції українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

«Рейс виконується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та на виконання рішення ряду. Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин», – мовиться у повідомленні SkyUp Airlines.

Також повідомляється, що кількість евакуйованих складатиме 95 осіб. На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами відповідно до загальних рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я.

Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак відповідно до алгоритмів. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд.

Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

За ініціативи авіакомпанії після виконання рейсу на борту буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після обробки літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

Як повідомляв Львівський портал, уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італії.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Наразі офіційно в Україні зафіксували лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.