Уряд доручив невідкладно евакуювати українців з Італії

Уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Відповідне доручення надано Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ.

На позачерговому засіданні 14 березня Кабінет Міністрів України також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Як повідомляв Львівський портал, у Італії вже зафіксовано 17 760 випадків захворювання на коронавірус, з яких 1 266 стали смертельними.

Також ми інформували про те, що від коронавірусу в Італії померла 65-річна українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Також Львівський портал повідомляв, що з 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас на два тижні закривається кордон для іноземців.