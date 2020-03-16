На Львівщині не вщухає грип і ГРВІ. Епідпоріг перевищений в 11 районах

На Львівщині суттєво не зменшується рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Протягом минулого тижня, 9-15 березня, вірус «підхопили» майже 13 000 людей, більше ніж половина з них – діти. Епідпоріг перевищено в 11 районах, а також у Стрию, Самборі та Бориславі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

На гострі респіраторні інфекції в області за минулий тиждень захворіли 12 822 людей, що на 2092 випадки менше, ніж попереднього тижня. Понад 58% із них – це діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 513,0 при епідемічному порозі 439,6.

Перевищення епідемічного порогу зафіксували на таких адміністративних територіях області: Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Сколівський, Самбірський і Старосамбірський райони, а також у Стрию, Самборі і Бориславі.

Натомість у Львові за останні сім днів захворіли 2931 людина, тоді як попереднього тижня – 3771 особа. Половина усіх хворих – це діти віком до 17 років. Інтенсивний показник зараз становить 381,1, при епідпорозі 615,2.

Минулого тижня із діагнозом «ГРВІ» до лікарень госпіталізували 328 мешканців Львівщини, 209 із них – діти.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених та небезпечних штамів. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово треба щепитися особам із груп ризику: людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком більше 65 років, дітям, персоналу медичних закладів та вагітним», – наголошують лікарі.

Зазначимо, із початку епідсезону на Львівщині від грипу померли четверо людей. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка. Також жертвами грипу стали 64-річна жінка, 78-річний чоловік, а також 30-річний чоловік. Усі вони звернулись за медичною допомогою на 3-4 день захворювання. Стан потерпілих ускладнився через наявність супутніх захворювань: цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. В усіх випадках лабораторно підтвердився вірус грипу типу А.

Від початку епідсезонув Україні від грипу померли уже 54 людини.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей.