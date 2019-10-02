Як вберегти себе від грипу: поради від медиків

Незабаром розпочнеться новий сезон захворюваності на грип в Україні. Відтак Центр громадського здоров’я МОЗ України вже нагадує, як вберегти себе від грипу.
«Незабаром розпочнеться новий сезон захворюваності на грип в Україні. Важливо знати, що:
грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніший», — йдеться у повідомленні.
Симптоми грипу:
- раптовий початок хвороб;
- головний біль;
- ломота у м’язах і суглобах;
- біль у горлі;
- підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
- кашель;
- в окремих випадках — блювота і пронос.
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Як можна заразитися вірусом грипу:
- передається повітряно-краплинним;
- повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання);
- внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).
- За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.
У Центрі громадського здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.
«Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час для щеплення — напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу», — наголошують ЦГЗ.
Нагадаємо, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть чотири штами грипу.
Фото: ЦГЗ
Вероніка Рой