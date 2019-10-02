Як вберегти себе від грипу: поради від медиків

Незабаром розпочнеться новий сезон захворюваності на грип в Україні. Відтак Центр громадського здоров’я МОЗ України вже нагадує, як вберегти себе від грипу.

«Незабаром розпочнеться новий сезон захворюваності на грип в Україні. Важливо знати, що:

грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніший», — йдеться у повідомленні.

Симптоми грипу:

раптовий початок хвороб;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

в окремих випадках — блювота і пронос.

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Як можна заразитися вірусом грипу:

передається повітряно-краплинним;

повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання);

внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

«Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час для щеплення — напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу», — наголошують ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть чотири штами грипу.

Фото: ЦГЗ