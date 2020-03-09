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За тиждень на Львівщині грип та ГРВІ підхопили майже 15 тисяч мешканців

Вероніка Рой

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За минулий тиждень, з 2 по 8 березня, на Львівщині на гострі респіраторні інфекції захворіло 14 974 осіб, що на 1236 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Більше ніж половина захворілих – діти. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

Як повідомляється, епідемічна активність грипу та ГРВІ знаходиться на середньому рівні.

Епідпоріг перевищено Буському, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Сколівському, Старосамбірському, Турківському районах, а також у містах Самбір, Червоноград, Борислав.

До інфекційних стаціонарів області з діагнозом «ГРВІ» госпіталізували 351 мешканця Львівщини, з них 230 – це діти.

Зазначимо, із початку епідсезону на Львівщині від грипу померло четверо людей. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка. Також жертвами грипу стали 64-річна жінка, 78-річний чоловік, а також 30-річний чоловік. В загального по Україні від початку епідсезону від грипу померли 54 людини.

Четверо захворілих звернулись за медичною допомогою на 3-4 день захворювання. Стан міг ускладнитися через наявність супутніх захворювань – цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. В усіх випадках лабораторно підтверджений вірус грипу типу А.

Як писав Львівський портал, наприкінці жовтня у Львівській області зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюють чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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