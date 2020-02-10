На Львівщині від грипу померла 66-річна жінка

У Львівській області цього епідсезону зареєстрували першу смерть від грипу. Його жертвою стала 66-річна жінка. Про це інформує Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

«В Україні від початку епідсезону зареєстровано 15 летальних випадків У Львівській області зареєстровано 1 летальний випадок від грипу серед дорослих, жінка віком 66 років. Захворіла звернулась за медичною допомогою на 3-й день захворювання. Стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А», – йдеться у повідомленні.

За інформацією лабораторного центру, за тиждень, з 3 по 9 лютого, на Львівщині захворіло на гострі респіраторні інфекції 16 938 осіб, що на 4 278 випадків більше як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 674,5, при епідемічному порозі 439,6.

Епідемічна активність грипу та ГРВІ знаходиться на середньому рівні. На 17 адмінтериторіях зафіксовано перевищення епідемічного порогу: Бродівський, Буський, Дрогобицький, Золочівський, Камянка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Сколівський, Стрийський, Самбірський, Яворівський райони, міста Стрий, Самбір, Борислав, Трускавець.

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 58,9% (захворіло дітей до 17років – 9 985 осіб). Рівень захворюваності серед дітей зріс на 34,1 %. Зростання зафіксовано у всіх вікових групах, але найбільший показник серед дітей віком 5-14 р.

У м. Львові за тиждень захворіло 3753 особи. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 49,9%.

Протягом 6 тижня 2020 року було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 544 особи, у тому числі 397 дітей віком до 17 років.

Крім цього в обласному лабораторному центрі повідомляють, що станом на 7 лютого 2020 року призупинено навчання у 603 загальноосвітніх та 48 дитячих дошкільних закладах на 23 адміністративних територіях області. Серед них — 79 шкіл у Львові.

Зазначимо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.

Як захиститися від грипу?

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель. Якщо захворіли ви, тримайте дистанцію поруч з іншими, щоб вберегти їх від хвороби. Уникайте місць скупчення людей, масових заходів. Одягайтеся по погоді. Стежте, щоб ноги не промокали, одежа захищала від холоду і вітру, носіть теплий головний убір та рукавички. Захворіли — лишайтеся вдома. Якщо можливо, візьміть вихідний з роботи або навчання. Грип та простудні інфекції швидко передаються іншим, тож перебування хворого в людних місцях сприятиме поширенню інфекції. Прикривайте ніс та рот під час кашлю та чхання ніс та рот ліктем або серветкою — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі. Намагайтеся не торкатися руками обличчя. Очі, рот та ніс для мікробів, як вхідні двері. На руках дуже багато мікробів та вірусів, торкаючись ними обличчя ви збільшуєте шанси потрапляння їх в організм. Привчіть себе до корисних звичок. Ретельно очистіть та продезінфікуйте поверхню, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Регулярно провітрюйте приміщення. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий. Стежте за достатньою тривалістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною вітамінізованою їжею. Якщо Ви захворіли не потрібно займатись самолікуванням, а зверніться до свого сімейного лікаря. Тільки лікар зможе правильно оцінити важкість стану, поставити діагноз та призначити правильне лікування.

Також фахівці наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.