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Мерія заклала 9 мільйонів на закупівлю обладнання для лікування хворих на пневмонію

Соломія Головіна

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Депутати Львівської міської ради у четвер, 5 березня, під час сесійного засідання виділити 9 млн грн на закупівлю апарату ЕКМО для лікування хворих на пневмонію. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Так, у статутний фонд лікарні швидкої медичної допомоги направили 9 мільйонів гривень на закупівлю апарату ЕКМО. Це обладнання використовуватимуть для лікування хворих з важкими випадками пневмонії.

Як повідомляв Львівський портал, 5 березня депутати міськради виділили з резервного фонду бюджету Львова 7 млн грн субвенції обласному бюджету на протикоронавірусні заходи.

Раніше Львівська ОДА заявляла, що скерує 25 млн грн із бюджету області на заходи із профілактики та унеможливлення поширення коронавірусу на території Львівщини. За ці кошти обіцяли закупити тест-систем для виявлення вірусу, апарати штучної вентиляції легень, а також апарат ЕКМО (оксигенація екстракорпоральної мембрани), який використовують для лікування пацієнтів із тяжкою формою захворювання.

Додамо, що Львів досі не отримав жодної тест-системи, яка б діагностувала у людей коронавірус.

Як відомо, що у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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