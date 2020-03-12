Будинки Львова додатково щотижня дезінфікуватимуть

Сходові майданчики у житлових будинках Львова митимуть двічі на місяць: планово та додатково – 1 раз на тиждень дезінфікуватимуть поверхні, зокрема – перила. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці мера Львова Ірини Маруняк, місто закуповує достатній об’єм дезінфікуючих засобів для будинків, а також було розроблено низку оголошень про особисту гігієну в час карантинних заходів для розміщення їх у багатоповерхівках.

«Домовились, що миємо сходові майданчики двічі на місяць планово і додатково раз на тиждень – миємо, протираємо-дезінфікуємо перила. Дезінфікуючі засоби закупляємо, щоб усе було якісно. Також кожному під’їзді є двірники. Вони говоритимуть із людьми, щоб ті також біля себе робили вологе прибирання. Важливо, аби кожен відчував свою відповідальність: не двірник взяв і помив, а вийшла людина і миє біля себе. Миття – раз, дезінфектори – два, оголошення – три. Це те, що ми робимо», — зазначила Ірина Маруняк.

Вона додала, що керівники районних адміністрацій міста додатково проведуть зустрічі з головами ОСББ про важливість дезінфекції на сходових майданчиках та дотримання правил особистої гігієни, а також акцентуватимуть на потребі розміщення спеціальних оголошень у будинках.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів. Крім цього пізно ввечері 11 березня на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про введення карантину з 12 березня по 3 квітня на території Львівщини.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Додамо, Львівський портал розповідав, які заклади Львова на час карантину працюватимуть у звичному режимі, а які – ні.