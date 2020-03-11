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Через санконтроль у пунктах пропуску на Львівщині зросли черги

Вероніка Рой

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Через запровадження санітарного контролю Республікою Польща у пунктах пропуску на Львівщині збільшилися черги. Про це у Facebook повідомляє Галицька митниця.

 

Митники зазначають, що для боротьби з поширенням корона вірусу Республіка Польща запровадила санітарний контроль на своїх кордонах. Зокрема з 10 березня запроваджено контроль на кордонах з Україною.

«При в’їзді на територію Республіки Польща громадяни повинні заповнити формуляри англійською чи польською мовами. Крім цього у людей перевірятимуть документи, після цього мірятимуть температуру. Такі процедури призводять до збільшення часу, необхідного для здійснення пропускних операцій», – йдеться у повідомленні митників.

Нагадаємо, в Україні вже теж виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Як писав Львівський портал, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

 

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