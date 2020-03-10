Італія розширює карантин на всю країну

Італія розширює на всю країну заходи боротьби з коронавірусом, які передбачають заборону на публічні зібрання. Про це пише УП із посиланням на заяву прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Рішення щодо розширення карантину на всю територію Італії набирає чинності сьогодні, 10 березня.

За словами Джузеппе Конте, громадянам Італії найкраще залишатися вдома. При цьому людям дозволено їздити тільки на роботу або переміщатись у разі надзвичайних ситуацій.

Конте додав, що всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, припинені по всій країні.

Обмеження є аналогічними тим, які раніше застосовувалися до найбільш постраждалого регіону Ломбардія і 14 інших провінцій.

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла до 463 осіб. Це найбільш постраждала від вірусу країна після Китаю.

Загалом станом на 10 березня у світі зафіксували вже понад 113 тисяч випадків захворювань на коронавірус. Від недуги померли 4 026 людей.

В Україні вже теж виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Як писав Львівський портал, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.