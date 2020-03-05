Коронавірус: навчальні заклади на Буковині закривають на карантин

У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах. Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє Укрінформ.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки мають ухвалити рішення про впровадження режиму карантину для навчальних закладів.

«Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області», – сказав Сергій Осачук.

За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.

Також влада Чернівецької області запровадила обмеження на проведення масових заходів через виявлення коронавірусу в регіоні.

«Ми запроваджуємо обмеження заходів із великим скупченням людей. Тому так само мусимо попросити порозуміння, що концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені», – додав він.

Львівський портал повідомляв, що в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. У той же час, міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

Зазначимо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.