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Україна та РФ обговорили майбутній обмін «всіх на всіх»

Ольга Денисяка

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник керівника АП Росії Дмитро Козак обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента України.

 

За даними Офісу президента, зустріч відбулася у Мінську, участь у переговорах взяли представники української та російської делегацій.

«Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», про яке домовилися лідери «Нормандської четвірки» під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року», – йдетья в повідоменні.

Зокрема, на зустрічі  Єрмак заявив про намір провести новий обмін у березні.

Нагадаємо, 7 вересня, між Україною і Росією відбувася перший масштабний обмін утримуваними особами за схемою «35 на 35».

На батьківщину повернулися 11 незаконно засуджених українців: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олексій Сізонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а також 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, 29 грудня на Донбасі відбувся ще один обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

Із цього приводу у центрі Львова відбулася акція «Не злиЙ Майдан».

Також представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

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