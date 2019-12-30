У полоні бойовиків залишаються ще близько 300 українців

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців, пише Укрінформ.

«У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи – їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, – ред.) І видає відповідні довідки. Я об’єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там знаходяться без документів. Тому я так приблизно припускаю, що ще про 300 осіб ми будемо вести переговори», – сказала Валерія Лутковська

Вона заявила, що із 300 осіб, які залишаються в ув’язненні бойовиків, щонайменше 100 людей «підтверджені» і у них є документи. Ще близько 200 знаходяться в руках окупантів «без документів».

Як повідомляв Львівський портал, 29 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

Із цього приводу у центрі Львова відбулася акція «Не злиЙ Майдан».