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«Не злиЙ Майдан». У Львові відбулася акція протесту через обмін ексберкутівців

Соломія Головіна

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Кілька сотень людей прийшли сьогодні до пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові на акцію «Не злиЙ Майдан». Про це повідомляє «День».

 

До неї долучилися громадські організації, певні політичні партії, учасники Революції Гідності, учасники російсько-української війни та просто не байдужі громадяни.

Найбільше людей обурювало включення ексберкутівців, які розстрілювали Небесну сотню, в обмінні списки.

Тому в руках вони тримали плакати із написами: «Небесну сотню вбили ще раз», «Вчинено державну зраду», «Банду – геть!» тощо.

Найбільше обурення у присутніх викликало те, що під час передвиборчих дебатів Володимир Зеленський апелював до Петра Порошенка тим, що вбивці Небесної сотні досі не покарані. А тепер він просто без суду віддав ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані, ворогові.

Потім люди колоною вирушили під стіни Львівської обласної прокуратури.

Тут вони вимагали щоб до обмінного списку також включили Генерального прокурора України, президента України та міністра МВС. Також вони заклеїли вікна та двері будівлі плакатами та запалили димові шашки.

Як запевнили активісти, наразі це мирна акція, але далі вони можуть перейти і до радикальних дій.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 грудня, на Донбасі відбувся обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

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