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П’ятьох ексберкутівців уже обміняли на українських полонених , – адвокат

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П’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» – Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру й Олега Янішевського – обміняли на українських полонених. Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає «Укрінформ».

 

«Так, їх уже обміняли», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи відбувся обмін.

Зазначимо, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн «нормандського формату» в Парижі.

У списку на обмін опинилися у п’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» – Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 грудня, на Донбасі стартував обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР».

Власне напередодні обміну п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР».

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