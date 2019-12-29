Ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, відпустили з-під варти

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, – Сергію Тамтурі та Олександру Маринчену. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання. Про це повідомляє «Громадське».

Зал зустрів рішення суду криками «Ганьба».

Зінченко та Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014-го, Троє інших – Янішевський, Маринченко і Тамтура – з лютого 2015 року. У жовтні 2019-го суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі – його відправили під нічний домашній арешт, а Олександра Маринченка відправили під цілодобовий арешт з 19 грудня 2019 року.

Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». У зв’язку з цим прокурори й просили змінити їм запобіжний захід.

Захист ексберкутівців також просив скасувати їм запобіжний захід. Однак, якщо прокурори наполягають на зміні запобіжного заходу, мотивуючи це обміном ув’язнених, то захист обвинувачених мотивує свої клопотання тим, що переконаний у невинності обвинувачених.

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні, Олена Сторожук заявила під час розгляду справи, що сторона потерпілих підтримує обмін полонених, але не ціною того, що ламаються державні устрої. За словами адвокатки, якщо ексберкутівці будуть на непідконтрольній території, не буде можливості продовжити суд.

Зазначимо, що доки суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, із судового процесу повністю виключили прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану. Замість них призначили нових – Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка. Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

До цього, відповідаючи на запитання журналіста hromadske про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, Рябошапка сказав: «Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде».

Одразу після оголошення рішення Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру відвезли із суду. Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін наразі перебувають у СІЗО, з якого їх мають звільнити. Біля будівлі Лук’янівського СІЗО збираються протестувальники, які хочуть «не допустити втечі ексберкутівців» до того, як у цій справі оголосять вироки.

Також «Громадське» інформувало, що група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє з п’яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Згодом у пресцентрі Генпрокуратури повідомили, що судовий розгляд щодо обвинувачення ексберкутівцям у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

«Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві у справі про розстріли на Майдані.Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду. У випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук. Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження», – мовиться у повідомленні.