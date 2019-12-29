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Із полону бойовиків «Л/ДНР» повернулися 76 українців

Соломія Головіна

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Офіс президента повідомив про завершення обміну полоненими з бойовиками «Л/ДНР».

 

«Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території», – мовиться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

Як інформує УП, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повідомив, що Україна віддала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Як уточнила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, точні цифри щодо переданих осіб та осіб, що відмовилися їхати в ОРДЛО, будуть названі згодом, оскільки проходять перевірку у Генштабі.

Також Сивохо зазначив, що 4 особи, які мали повернутися в Україну в рамках обміну, вирішили залишитися на території ОРДЛО через свої родини.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 грудня, на Донбасі стартував обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР». Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

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