Обмін полоненими. Літак з українськими моряками прибув у «Бориспіль»

Президент України Володимир Зеленський прибув до міжнародного аеропорту, де очікують прибуття літака з українськими громадянами, яких Москва передала Києву в рамках обміну утримуваними особами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На сайті президента Володимира Зеленського опублікували повний список полонених українців, які повертаються додому, серед них – 24 моряки:

Роман Сущенко. Олег Сенцов. Олександр Кольченко. Володимир Балух. Станіслав Клих. Микола Карпюк. Олексій Сизонович. Павло Гриб. Едем Бекіров. Євген Панов. Артур Панов. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ». Юрій Без’язичний, моторист-електрик. Андрій Артеменко, старший комендор. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник. Богдан Головаш, випускник ІВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ». Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь». Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Владислав Костишин, випускник ІВМС. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород». Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь». Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу». Михайло Власюк, моторист-електрик. Віктор Беспальченко, комендор. Володимир Терещенко, комендор. Євгеній Семидоцький, марсовий. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НК «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як відомо, сьогодні, 7 вересня, між Україною і Росією відбувається масштабний обмін утримуваними особами за схемою «35 на 35».