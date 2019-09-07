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Обмін полоненими. Літак з українськими моряками прибув у «Бориспіль»

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський прибув до міжнародного аеропорту, де очікують прибуття літака з українськими громадянами, яких Москва передала Києву в рамках обміну утримуваними особами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На сайті президента Володимира Зеленського опублікували повний список полонених українців, які повертаються додому, серед них – 24 моряки:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Олександр Кольченко.
  4. Володимир Балух.
  5. Станіслав Клих.
  6. Микола Карпюк.
  7. Олексій Сизонович.
  8. Павло Гриб.
  9. Едем Бекіров.
  10. Євген Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ».
  13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ».
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь».
  20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород».
  25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь».
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу».
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євгеній Семидоцький, марсовий.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НК «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як відомо, сьогодні, 7 вересня, між Україною і Росією відбувається масштабний обмін утримуваними особами за схемою «35 на 35».

 

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