Масштабний обмін полоненими. Повний список українців, які повернуться додому

Сьогодні, 7 вересня, між Україною і Росією має відбутися масштабний обмін утримуваними особами. Українська правда опублікувала списки обміну «35 на 35».

Списки українців:

Росія видасть Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі. Також у списках на обмін український режисер Олег Сенцов. Його етапували з колонії до московського СІЗО «Лефортово» в серпні. Тоді ж до «Лефортово» доставили моряків.

З різних російських в’язниць до Москви для обміну привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.

7 вересня захисник Роман Сущенка Марк Фейгін повідомив, що за його інформацією обмін буде в форматі «35 на 35». Окрім вище згаданих в Україну передадуть Євгена і Артура Панова, Микола Сизонович, Едема Бекіров.

24 українські моряки були захоплені Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці. Тоді російські військові обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень. Окупаційні «суди» у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО «Лефортово». Полоненим українцям пред’явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону). До цього часу в Росії тривали суди.

До полону росіян потрапили такі українські моряки:

1.Юрій Будзило

2.В’ячеслав Зінченко

3.Андрій Оприско

4.Сергій Цибізов

5.Андрій Артеменко

6.Володимир Терещенко

7.Євген Семидоцький

8.Віктор Безпальченко

9.Андрій Шевченко

10.Володимир Варимез

11.Михайло Власюк

12.Богдан Головаш

13.Сергій Чуліба

14.Олег Мельничук

15.Богдан Небилиця

16.Владислав Костішин

17.Сергій Попов

18.Юрій Без’язичний

19.Роман Мокряк

20.Андрій Ейдер

21.Василь Сорока

22.Андрій Драч

23.Володимир Лісовий

24.Денис Гриценко

25.Олег Сенцов

26.Олександр Кольченко

27.Володимир Балух

28.Роман Сущенко

29.Микола Карпюк

30.Станіслав Клих

31.Павло Гриб

32.Євген Панов

33.Артур Панов

34.Едем Бекіров

35.Микола Сизанович

Олег Сенцов та Олександр Кольченко були затримані у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення. Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20. У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в’язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування. Для відбування строку його відправили до колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Кольченка утримували у виправній колонії №6 у російському місті Копейськ.

У січні 2019 року Європейський суд з прав людини повернув пріоритетний порядок розгляду справи українських політв’язнів Сенцова і Кольченка.

Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. ФСБ стверджувало, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. 4 серпня 2017 ороку Роздольненський райсуд в Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів за обвинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. В кінці серпня 2017 року стало відомо, що проти Балуха порушили нову кримінальну справу – нібито за побиття начальника ізолятора. 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів (за сукупністю двох справ).

Роман Сущенко – власний кореспондент «Укрінформу» у Франції, якого затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві. 4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав. У 2019 році Сущенко начебто підписав документи на «згоду відбувати термін покарання» в Україні.

Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті. У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім’єю, свою провину не визнали. Клих відбував термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.

Українського студента Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальну гіпертензією, інкримінували «схиляння до теракту». За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Гриб не визнав звинувачень, називаючи справу сфабрикованою. 22 березня його засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Гриб оголошував голодування. Перед вироком політв’язень виступив з останнім словом у суді, не визнав звинувачень і назвав представників ФСБ «бандитами і вбивцями». Гриб потребує медичної допомоги.

Євген Панов був затриманий у серпні 2016 року в окупованому Криму як «український диверсант», що готував теракт. 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму. На початка 2019 року Панова перевезли в колонію Омська, відому своїми тортурами.

Артур Панов був затриманий на території Росії у грудні 2015 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Ростові-на-Дону терористичний акт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Громадянин України в домашніх умовах нібито виготовив і зберігав вибухові речовини і пристрої. Також він начебто схилив місцевого жителя до участі в диверсії.

5 квітня 2018 року Панова засудили до 8 років ув’язнення в Кемеровській колонії №22.

Едема Бекірова окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом 12 грудня 2018 року. Його утримвали у Сімферопольському СІЗО у справі про «зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів». У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб. 27 серпня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя відпустив Бекірова із СІЗО під зобов’язання явки в суд.

Окрім цього, «Українська правда» опублікувала список із прізвищами тих, кого Україна віддає Росії.

За даними джерел видання, наближених до процесу обміну, у списках росіян – 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше.

1.Володимир Цемах

2.Кирило Вишинський

3.Віктор Агєєв, 13.09.1995

4.Олександр Баранов, 11.08.1983

5.Аслан Басханов , 06.04.1966

6.Олена Бобова, 26.04.1972

7.Андрій Васьковський, 25.12.1991

8.Руслан Гаджиєв, 10.02.1973

9.Володимир Галичий, 18.01.1948

10.Сергій Гнатьєв, 13.04.1988

11.Ганна Дубенко, 18.08.1982

12.Станіслав Єжов, 22.06.1978

13.Аркадій Жидких, 19.11.1967

14.Ігор Кімаковській, 28.04.1972

15.Ольга Коваліс, 07.08.1968

16.Сергій Коверник, 16.02.1978

17.Дмитро Кореновський, 18.03.1972

18.Андрій Костенко, 18.09.1984

19.Олексій Лазаренко, 13.10.1985

20.Сергій Лазарєв, 07.05.1957

21.Юрій Ломако, 04.02.1961

22.Петро Мельничук, 12.07.1972

23.Євгеній Мефедов, 22.05.1983

24.Максим Одинцов, 25.04.1983

25.Юлія Просолова, 13.07.1988

26.Олександр Ракущин, 19.03.1963

27.Антоніна Родіонова, 06.09.1969

28.Олександр Саттаров, 28.12.1980

29.Олексій Сєдіков, 10.10.1979

30.Тарас Синичак, 24.06.1977

31.Олександр Тарасенко, 10.07.1970

32.Андрій Третяков, 18.10.1973

33.Віктор Федоров, 18.07.1969

34.Денис Хитров, 28.04.1977

35.Павло Черних, 04.08.1975.

Нагадаємо, в кінці серпня з’явилася інформація про те, що полонені моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вже летять додому. Згодом у Офісі президента цю інформацію спростували, наголосивши, що процес обміну все ще триває.