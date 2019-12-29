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25 звільнених українців скоро будуть вдома, – Офіс президента

Соломія Головіна

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Офіс президента повідомив у Facebook про те, що перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома.

 

Своєю чергою уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова зазначила у Facebook, що зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу – Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 грудня, на Донбасі стартував обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР». Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР».

Фото: Офіс президента

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