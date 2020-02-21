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Сьогодні світ відзначає Міжнародний день рідної мови

Вероніка Рой

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Сьогодні, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Власне, цей день відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі.

Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.

Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж 10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України. 16 липня цей закон набув чинності.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроєкти про мову:  №5556, № 5669, № 5670,  №5670-д.

Також раніше народний депутат України попереднього скликання Верховної Ради, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи

Крім цього Ігор Васюник вважає, що Львів має бути рушієм у розвитку української мови.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».

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