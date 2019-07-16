В Україні набув чинності закон про мову

Сьогодні, 16 липня в Україні набував чинності Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», передає Українська правда.

Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Крім того, закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Законом передбачено організацію безкоштовних курсів української мови для дорослих.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Проте порушень прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах каратимуться штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тисяч 900 гривень. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Нагадаємо, 16 травня, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» опублікували у парламентській газеті «Голос України».

25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

14 травня, закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Його підписання нардепи у парламенті зустріли оплесками.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

У кінці лютого 2019 року Рада розпочала розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».