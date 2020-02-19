Забудовника, що встановив огорожу на Дорошенка, оштрафують на 170 тисяч

Сьогодні, 19 лютого, адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради наклала максимальний штраф у розмірі 170 тис. грн на забудовника, який встановив огорожу на вул. Дорошенка, 2. Також вирішили оштрафувати власника приміщень у будинку на вул. Поповича, 5, де вибили дверний отвір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Адміністративна комісія розглянула протокол, складений на юридичну особу – забудовника, який встановив обгородження на вул. Дорошенка, 2.

Як відзначили начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко та заступник голови Галицької РА Роман Гавчак, це – територія в межах історичного ареалу, а встановлення огорожі відбулося без відповідних дозволів. Дозволу на початок будівельних робіт також не видавали.

Своєю чергою, «Адміністративно-технічне управління» підготувало припис про вчинене порушення, з вимогою демонтувати огорожу до 21 лютого.

Присутній на засіданні комісії представник забудовника не надав відповіді, що паркан буде демонтовано, стверджуючи, що документів про припис іще не отримали, тому потрібно з ними ознайомитися. Представниця «Адміністративно-технічного управління» вручила йому копію припису.

«Ми завжди йдемо на зустріч, коли порушники готові йти на співпрацю і ліквідувати порушення. За цим об’єктом пропонуємо накласти максимальний штраф, оскільки роботи проводяться в історичному ареалі без дозволів», – підсумував заступник міського голови Львова з питань розвитку та голова адміністративної комісії Андрій Москаленко.

Також комісія втретє наклала максимальний штраф на юридичну особу, яка проводить самовільні роботи в будинку-пам’ятці культурної спадщини місцевого значення на вул. Поповича, 5. Цього разу там вибили дверний отвір.

Нагадаємо, що вперше незаконно встановлені двері замість вікна у пам’ятці виявили ще в березні минулого року, тоді й були накладені перші 170 тисяч гривень штрафу. Вдруге за таке ж правопорушення підприємця оштрафували в грудні 2019 року, знову на 170 тис. грн.

Зазначимо, що на 1700 грн оштрафували власника квартири в будинку на вул. Архипенка, 32, який встановив пластикові вікна на місці дерев’яних. А розгляд справ про вчинені порушення фізичними особами в будинках на вул. Вірменська, 30 і пл. Ринок, 5 перенесли на наступне засідання.

Як повідомляв Львівський портал, будівництво нового готелю на Дорошенка відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,0995 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ділянка належить до земель житлового і громадської забудови, вид її використання – для будівництва торгового центру.

Цю земельну ділянку на вул. Дорошенка, 2 у квітні сесія Львівської міської ради віддала у власність ОСББ «Свободи 11». При цьому частина цієї ділянки, 0,0102 га, перебуває у межах червоних ліній, і на ній є обмеження права капітального будівництва та висадки дерев.

Водночас тоді в ухвалі сесії було вказано, що ця земельна ділянка знаходиться у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Про те, що ця територія попадає у буферну зону ЮНЕСКО, не йшлося.

Згодом депутат міськради Львова Тарас Чолій заявив, що цю ділянку фактично вкрали у громади міста, використовуючи типову схему – відведення комунальної землі під фіктивне ОСББ.

Також ми повідомляли, що рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень для будівництва готелю з магазинами на вулиці Дорошенка, 2, за яке проголосували на засіданні 9 жовтня 2019 року довгий час було не підписане та не опубліковане.

Львівська міська рада опублікувала виправлений документ практично через два місяці після голосування.

У вересні минулого року ОСББ «Свободи 11» отримало ще три земельні ділянки у самому центрі: на вул. Дорошенка, 37, на вул. Січових Стрільців, 2 та на вул. Шевській, 10.

Так, на вул. Дорошенка, 37 знаходиться чотириповерховий будинок. Восени 2018 року його викупив «Гранд Готель». На вул. Шевській, 10 теж розташований чотириповерховий будинок, пам’ятка архітектури національного значення. На початку 2019 року її придбала новостворена фірма колишнього воротаря винниківського «Руху». У цій будівлі відкрили торговий центр, у якому вже встигла спалахнути пожежа.

Детальніше ознайомитися із тим, як може виглядати майбутній готель на вул. Дорошенка, можна за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня 2018 року. Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.