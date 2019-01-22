Новостворена фірма екс-воротаря винниківського «Руху» купила пам’ятку в центрі Львова?

Сьогодні, 22 січня, нещодавно створена львівська фірма викупила чотириповерхову пам’ятку архітектури національного значення на вул. Шевській, 10. Під час електронного аукціону компанія запропонувала суму, більшу від конкурента на 1 гривню. Про це повідомляє Львівський портал.

На торги виставили нежитлові приміщення 2-4 поверхів та мансарди загальною площею 449,7 кв м у будинку №10 на вул. Шевській. Стартова ціна об’єкта становила 16 474 200 гривень.

Участь в аукціоні взяли лише дві компанії – ТзОВ «Українські телекомунікації» та ТзОВ «ІнвестБудЛьвів». Фірми змагались між собою у трьох раундах, пропонуючи різні суми, однак виграло ТзОВ «ІнвестБудЛьвів», піднявши остаточну ціну за об’єкт лише на 1 гривню.

Відтак ТзОВ «ІнвестБудЛьвів» придбало 4-поверховий будинок на вул. Шевській за 27 000 001 гривню, що майже на 11 мільйонів гривень більше від стартової ціни. Вже найближчим часом міське управління комунальної власності планує укласти договір купівлі з компанією.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Будинок №10 на вул. Шевській розташований у самому центрі міста, неподалік від площі Ринок. У сусідній будівлі сьогодні знаходиться відома у Львові ресторація Бачевських, а також готель «Леополіс».

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення. Її звели наприкінці XVIII ст. (архітектор Я. Петровський). Фасад оздоблений класицистичними рельєфами авторства Гартмана Вітвера, а останній поверх, добудований приблизно у 1820-х роках, доповнений роботами Антона Шімзера. На початку ХХ ст. у цьому будинку знаходився готель «Під трьома коронами» і ресторан Анни Колонської, а також магазин взуття Штарка. За радянських часів до 1980-х років тут був тир.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «ІнвестБудЛьвів» створили менше двох тижнів тому – 10 січня 2019 року. Фірма зареєстрована у Львові на просп. Чорновола. Її основний вид діяльності вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником ТзОВ «ІнвестБудЛьвів» є Дяченко Олександр Андрійович. Людина з таким ім’ям донедавна була воротарем винниківського футбольного клубу «Рух», президентом якого є відомий бізнесмен і депутат міської ради Львова Григорій Козловський.

Наприкінці 2018 року 24-річний Олександр Дяченко завершив свою футбольну кар’єру і заявив, що планує займатися бізнесом.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж останніх кількох місяців фірми Григорія Козловського або осіб, що до нього наближені, встигли придбати кілька об’єктів нерухомості на площі Ринок.

Торік восени міська рада за 5 млн грн продала підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є Григорій Козловський. А в грудні фірма його бізнес-партнера викупила приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня 2018 року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36, що неподалік із виставленим на аукціон приміщенням, ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.