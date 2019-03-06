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Мало бути вікно, а зробили двері. Підприємця оштрафували на максимальних 170 тисяч за нищення пам'ятки архітектури

Соломія Головіна

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Через порушення законодавства про охорону історичної спадщини у Львові на 170 тисяч оштрафували юридичну особу за пробиття дверного проходу замість вікна в будинку на вул. Поповича, 5. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, було розглянуто протоколи, складені на фізичних і юридичних осіб. На 5 фізичних осіб було накладено максимальні штрафи в розмірі 1700 грн за вчинені порушення (заміна дерев’яних вікон/дверей на пластикові та ін.). Також максимальний штраф у розмірі 170 тис. грн накладено на юридичну особу, за пробиття дверного проходу замість вікна в будинку на вул. Поповича, 5.

«Порушник – юридична особа, без жодних дозвільних документів, пробив у будинку на вул. Поповича, 5 дверний отвір замість вікна. На засідання комісії порушник не прийшов, хоча був попереджений. На нього накладено максимальний штраф у розмірі 170 тис. грн. Також, крім сплати штрафу, він має все привести до попереднього стану», – повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку, голова адміністративної комісії Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 2 березня 2018 року, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».

Фото: Галнет

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