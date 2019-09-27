7 поверхів та магазини: як може виглядати готель на Дорошенка

На вул. Дорошенка, 2, впритул до «Гранд Готелю», хочуть звести 22-метровий готель із магазинами і конференц-залом. Містобудівної документації міська рада Львова наразі ще не видала, тому Львівський портал показує, як може виглядати майбутній готель у самому центрі міста.

Будівництво хочуть вести на земельній ділянці площею 0,0995 га, яку у квітні сесія Львівської міської ради безкоштовно віддала у власність ОСББ «Свободи 11». Зараз тут розташовані МАФи та занедбана двоповерхова будівля.

Водночас ця ділянка розташована у межах історичного ареалу міста та потрапляє у буферну зону ЮНЕСКО, будівництво у якій є обмеженим.

Висота майбутнього готелю має становити 22 м, тоді як в історичному ареалі максимально допустима висота визначена у 18 м.

Новозбудована споруда примикатиме до «Гранд Готелю» та сусідніх будівель. Відтак після завершення всіх робіт на цій ділянці вул. Дорошенка більше не буде «дірки» між будинками.

Також із «Гранд Готелю» здійснюватиметься обслуговування номерів, які будуть у новій будівлі.

До такого будівництва у мерії висловили чимало зауважень. Зокрема, щодо висоти будівлі, відсотка забудови земельної ділянки, цільового призначення землі, а також щодо того, як «впишеться» новий готель в історичну панораму центра Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий погодився, що ця територія на вул. Дорошенка зараз є занедбаною, втім загалом підтримав ідею щодо нового будівництва на ній. Однак він заявив, що це місце «є святим», тут має бути «перфектна будівля», «пам’ятка архітектури XXI століття». Тому містобудівний розрахунок проектованого готелю мають доопрацювати, а в рішенні виконкому – прописати обов’язкове проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

Своєю чергою представник забудовника наполягали на тому, що для оголошення такого конкурсу обов’язково потрібні містобудівні умови та обмеження. А сам архітектор, який розробляв проект, розповів, що йому довелося «шукати себе» і загалом було створено аж 6 проектів готелю на вул. Дорошенка, 2.

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Нагадаємо, частина земельної ділянки, на якій Софія Максимець та Леся Данчевська хочуть спорудити готель, розташована у межах червоних ліній, і на ній є обмеження права капітального будівництва та висадки дерев. Загалом ділянку планують забудувати аж на 97%.

Додамо також, що поруч із майбутнім готелем знаходяться будинки №6, №8 на вул. Дорошенка. Нежитлові приміщення у них загальною площею майже 1000 кв м нещодавно міська рада Львова продала на аукціоні за вдвічі зниженою стартовою ціною. Купила їх новостворена львівська фірма «Ігрек Інвест» за понад 30 мільйонів гривень. Що буде у цих будівлях, дотепер невідомо.