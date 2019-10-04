Ділянку на Дорошенка, де планують готель, фактично вкрали у громади, – депутат

Депутат Львівської міської ради, член постійної комісії із питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Тарас Чолій заявив, що ділянку на вул. Дорошенка, 2, де поруч із «Гранд Готелем» пропонують звести ще один готель, фактично вкрали у громади міста, використовуючи типову схему – відведення комунальної землі під фіктивне ОСББ. Про це він заявив 3 жовтня під час публічної дискусії щодо цього будівництва.

Він пояснив, що «ділянка була вкрадена в громади міста Львова рішенням більшості голосів депутатського корпусу ЛМР».

«Землю дали фактично під фіктивне ОСББ, де ніхто не жив. Це просто викуплена руїна, в якій напевно було створено ОСББ. Хоча є ще одне питання: будівля розташовується на вулиці Дорошенка, а земельна ділянка видавалася для ОСББ на проспекті Свободи. Яке має відношення ця будівля до ОСББ «Свободи 11?», – пояснив він.

Депутат наголосив, що є противником будь-якої забудови на цій ділянці, однак додав, що не збирається воювати через будівництво готелю, тому що «ця ситуація вже складена міською радою, виконавчими органами, які через схему віддали у приватні руки комунальну землю».

«Це одна з таких схем, яка у Львові реалізовується, щоб вкрасти ділянку: відведення під фіктивне ОСББ комунальної землі, яку, як мінімум, можна було б продати на аукціоні, і за виручені кошти купити що-небудь важливе для міста. Зараз ми обговорюємо те, якою буде халабуда. Були маленькі халабуди, тепер будуть великі…», – зазначив Тарас Чолій.

Як повідомляв Львівський портал, будівництво нового готелю відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,0995 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ділянка належить до земель житлового і громадської забудови, вид її використання – для будівництва торгового центру. Заплановано, що допустимий відсоток забудови земельної ділянки складе 97%.

Нагадаємо, що цю земельну ділянку на вул. Дорошенка, 2 у квітні сесія Львівської міської ради віддала у власність ОСББ «Свободи 11». При цьому частина цієї ділянки, 0,0102 га, перебуває у межах червоних ліній, і на ній є обмеження права капітального будівництва та висадки дерев.

Зараз на цій ділянці розташовані МАФи та занедбана двоповерхова будівля. Водночас у рішенні зазначено, що земельна ділянка знаходиться у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Про те, що ця територія попадає у буферну зону ЮНЕСКО, не вказано.

Також зауважимо, що під час засідання виконкому 27 вересня розгляд містобудівної документації для будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2 було перенесено. Власне у порядку денному наступного засідання, що мало відбутися сьогодні, 4 жовтня, це питання виносилося повторно, однак виконком перенесли через відсутність кворуму.