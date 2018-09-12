«Гранд Готель» викупив у мерії чотириповерховий будинок у центрі Львова

Вчора, 11 вересня, ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель» купив на аукціоні чотириповерховий будинок на вул. П. Дорошенка, 37. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності міської ради Львова.

На аукціон виставили нежитлові приміщення загальною площею 812,6 кв м на вул. П. Дорошенка, 37. Загалом участь у ньому взяли 12 учасників, втім найбільшу суму запропонував «Холдинг «Гранд Готель». Відтак чотириповерховий будинок продали за 16 932 250 грн.

«Внаслідок проведення торгів вартість цього об’єкта зросла на 10 159 390 грн. При цьому вартість одного квадратного метра становить 20 837 грн», – зазначають в управлінні комунальної власності.

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Зазначимо, аби продати будинок на вул. П. Дорошенка, 37, міська рада виставила його на аукціон зі зменшеною удвічі стартовою ціною – з 13,3 млн грн до 6,7 млн грн. При цьому мерія намагалась продати цей об’єкт щонайменше двічі. Вперше його хотіли продати у листопаді 2017 року за стартовою ціною 14,6 млн грн.

Будинок розташований відразу навпроти головного відділення Укрпошти. І в управлінні комунальної власності зазначали, що його можна облаштувати під хостел або офіси.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, власником ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель» є бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

Також «Гранд Готель» нещодавно купив за 5 млн грн приміщення в одній із кам’яниць на площі Ринок.

Додамо також, що сам чотириповерховий будинок на вул. Дорошенка, 37 збудували у 1892–1894 роках за проектом Яна Томаша Кудельського. Першим його власником була родина Бачевських – засновників відомої львівської фабрики, що виготовляла алкогольні напої.