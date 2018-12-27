Мерія відкоригує вартість будівництва мільярдного спорткомплексу на Сихові

Сесія Львівської міськради зобов’язала ЛКП «Палац ігрових видів спорту» відкоригувати вартість будівництва палацу спорту на Сихові, який обійдеться місту майже у мільярд гривень. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 27 грудня, проголосували 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з ухвалою, управління архітектури та урбаністики має передати ЛКП «Палац ігрових видів спорту» технічні умови на цей спортивний об’єкт, вартістю понад 5,8 млн грн.

Також ЛКП «Палац ігрових видів спорту» зобов’язане укласти договір із ТзОВ «Творча архітектурна майстерня «Кудін» щодо коригування вартості будівництва спорткомплексу на Сихові.

Зазначимо, що загальна вартість спорудження сучасного спортивного комплексу на просп. Червоної Калини становить більше 985 мільйонів гривень, хоча раніше у мерії заявляли, що цей об’єкт обійдеться місту у 200 мільйонів гривень. Для того, аби отримати співфінансування із держбюджету, ще у квітні цього року міська рада спеціально перейменувала майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту. Тепер місто має отримати на це будівництво не 27 млн грн, як було попередньо передбачено, а 54 млн грн.

Замовником будівництва палацу спорту на Сихові є нещодавно створене ЛКП «Палац ігрових видів спорту», яке мало оголосити міжнародний тендер до 1 листопада. Тендер оголосили 9 листопада, однак згодом його скасували.

Як повідомляв Львівський портал, спорткомплекс на Сихові матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн для водного поло, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, дах комплексу можна буде використовувати і для катання на лижах. Площа лижного спуску складатиме 8000 м кв, а вартість облаштування такого даху – 85 млн грн. Як виглядатиме майбутній палац спорту, дивіться тут.

Палац спорту будуватимуть за проектом-переможцем всеукраїнського архітектурного конкурсу. Його авторами є Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов та Надія Бесараб.

За попередніми даними, збудувати палац спорту на Сихові планували до кінця 2021 року. Втім зважаючи на його дороговартість та не до кінця визначені сьогодні джерела повного фінансування, спорткомплекс можуть не завершити до цього часу. Найвірогідніше вводити об’єкт в експлуатацію будуть почергово.

Дозвіл на будівництво спортивного комплексу на Сихові міськрада видала у березні цього року. Тоді містобудівні умови та обмеження отримало ЛКП «Спортресурс».