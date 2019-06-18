У Львові оголосили новий тендер на будівництво спорткомплексу на Сихові

ЛКП «Палац ігрових видів спорту» оголосило новий тендер на будівництво спорткомплексу на проспекті Червоної Калини на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зазначимо, що попередній тендер оголосили у листопаді 2018 року, але його зупинили у зв’язку з потребою коригування проекту.

«Попереднім проектом було передбачено 4 ігрових зали і басейн. В минулому році було прийнято рішення про виключення з проекту басейну. Відповідно ввели коригування і виключили його з проекту. 4 ігрові зали залишились з тими ж самими функціональними призначеннями. Відтак попередня вартість будівництва проекту зменшилась на 320 млн грн.

Ми оголосили новий конкурс і до 18 липня триває подача документів. Після цього тендер передбачає попередню кваліфікацію. Після цього тендерний комітет буде розглядати подані документи і за результатами їх оцінки буде прийнято тих кандидатів, які проходять попередню кваліфікацію і система оголосить проведення аукціону», — повідомив директор ЛКП «Палац ігрових видів спорту» Роман Познанський.

Зазначимо, що після коригування проекту спорткомплексу на Сихові вартість його будівництва становить 685 мільйонів гривень. Втім незважаючи на це, мерія й надалі планує просити співфінансування з державного бюджету.

Додамо, наприкінці 2018 року мерія зобов’язала ЛКП «Ігрових видів спорту» відкоригувати вартість будівництва палацу спорту на Сихові, який обійдеться місту майже у мільярд гривень. Хоча раніше у міськраді заявляли, що цей об’єкт обійдеться лише у 200 мільйонів гривень. Для того, аби отримати співфінансування із держбюджету, міська рада спеціально перейменувала майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту. На це будівництво торік місто мало отримати 54 мільйони гривень.

Як повідомляв Львівський портал, спорткомплекс на Сихові матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, дах комплексу можна буде використовувати і для катання на лижах. Площа лижного спуску складатиме 8000 м кв, а вартість облаштування такого даху – 85 мільйонів гривень. Як виглядатиме майбутній палац спорту, дивіться тут.

За попередніми даними, збудувати палац спорту на Сихові планували до кінця 2021 року. Втім зважаючи на його дороговартість та не до кінця визначені джерела повного фінансування, спорткомплекс можуть не завершити до цього часу. Найвірогідніше вводити об’єкт в експлуатацію будуть почергово.