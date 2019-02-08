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Із проекту спорткомплексу на Сихові виключили басейн

Наталя Дуляба

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Із проекту будівництва палацу спорту на Сихові, який матиме чотири окремі зали для ігрових видів спорту, виключили критий басейн для водного поло. Про це 7 лютого під час дискусії у Центрі Довженка розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Юліан Чаплінський заявив, що відмова від басейну не є «злим умислом» чи «питанням скорочення бюджету». Це прийшлось зробити, аби в майбутньому позбутись труднощів в експлуатації.

«На той час, коли ще проходив конкурс, було проведене тільки попереднє геологічне дослідження. І вже згодом виявилось, що «підшкірна» вода лежить на рівні двох метрів. При встановленні басейну прийшлось би робити фактично ще одну чашу з насосними станціями, які би мали відкачувати воду. При обслуговуванні цієї станції протягом місяця-двох все би поржавіло і рухнуло», – пояснив головний архітектор міста.

Зазначимо, наприкінці 2018 року мерія зобов’язала ЛКП «Ігрових видів спорту» відкоригувати вартість будівництва палацу спорту на Сихові, який обійдеться місту майже у мільярд гривень. Хоча раніше у міськраді заявляли, що цей об’єкт обійдеться лише у 200 мільйонів гривень. Для того, аби отримати співфінансування із держбюджету, міська рада спеціально перейменувала майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту. На це будівництво торік місто мало отримати 54 мільйони гривень.

Замовником будівництва палацу спорту на Сихові є нещодавно створене ЛКП «Палац ігрових видів спорту», яке мало оголосити міжнародний тендер до 1 листопада. Тендер оголосили 9 листопада, однак згодом його скасували.

Як повідомляв Львівський портал, спорткомплекс на Сихові матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, дах комплексу можна буде використовувати і для катання на лижах. Площа лижного спуску складатиме 8000 м кв, а вартість облаштування такого даху – 85 мільйонів гривень. Як виглядатиме майбутній палац спорту, дивіться тут.

За попередніми даними, збудувати палац спорту на Сихові планують до кінця 2021 року. Втім зважаючи на його дороговартість та не до кінця визначені джерела повного фінансування, спорткомплекс можуть не завершити до цього часу. Найвірогідніше вводити об’єкт в експлуатацію будуть почергово.

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