Жертвами коронавірусу стало вже 427 людей

У світі зафіксовано понад 20 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. За останню добу від захворювання померло 65 людей, а загальна кількість жертв становить 427 людей, такі останні офіційні дані подає Wiki.

Кількість хворих за добу зросла на 3262 особи. Загалом у світі зафіксовано 20 665 випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше хворих і померлих у Китаї де зафіксовано 425 летальних випадків. Окрім того по одному смертельному випадку зафіксовано у Гонконгу та Філіпінах.

Серед Європейських країн нові факти поширення коронавірусу за остатню добу зафіксовано у Німеччині та Бельгії. Наразі захворювання підтверджено у: Нічеччині (12 випадків (+2), Франції (6), Італія, Велика Британія та РФ (2), Фінляндія, Іспанія, Швеція та Бельгія (1).

Як писав Львівський портал, до спеціального боксу у Львівській обласній інфекційній лікарні з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю.

Як повідомляв Львівський портал першу смерть від вірусу за межами материкового Китаю зафіксували на Філіппінах. Ця жертва також їздила в Ухань до прибуття на Філіппіни.

Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. За попередню добу від захворювання померло 57 людей, а загальна кількість жертв становить 362 людини.

Спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.

Також у вівторок, 4 лютого, львівські медики перевіряли повідомлення про підозру на коронавірус у чоловіка, який прибув з Китаю.