Львівські медики перевіряли повідомлення про підозру на коронавірус у чоловіка, який прибув з Китаю

Сьогодні, 4 лютого, у соціальних мережах поширювали інформацію про те про можливе гостре респіраторне захворювання у чоловіка, що прибув з Китаю. Однак В управлінні охорони здоров’я міськради Львова заявляють, що ця інформація – неправдива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як зазначають, вночі надійшов виклик на диспетчерську Центру медицини катастроф про те, що за певною адресою у Львові є пацієнт, який має респіраторне захворювання і раніше прибув з Китаю. На цей виклик виїхала бригада швидкої допомоги, яка, відповідно до вимог, застосувала засоби індивідуального захисту — спеціальні костюми.

«Прибувши на місце виклику, двері ніхто не відчинив, і телефон, з якого надійшов виклик, був поза зоною досяжності. Як вдалося з’ясувати, за цією адресою ніхто не проживає, і там проводяться ремонтні роботи. Прізвище чоловіка, який нібито захворів, у списках територіальної поліклініки немає. Таким чином, підстав вважати правдивою інформацію про наявність такого пацієнта – немає», – повідомили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Як повідомляє координаторі спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич, викликали медиків сусіди.

Водночас, управління охорони здоров’я звертається до усіх, хто прибув з Китаю і має хоча б якісь сумніви щодо свого здоров’я, або є ознаки респіраторного захворювання, обов’язково залишатися вдома та зателефонувати в територіальну поліклініку, аби лікарі змогли організувати належний огляд на дому із застосуванням спеціального індивідуального захисту. Також усіх просять з розумінням ставитись до ситуації та спокійно реагувати на такі заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.

Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. У світі зафіксовано понад 17 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. За останню добу від захворювання померло 57 людей, а загальна кількість жертв становить 362 людини.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Фото: Ігор Зінкевич