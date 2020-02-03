За межами Китаю померла перша людина від нового коронавірусу

Чоловік на Філіппінах помер від китайського коронавірусу 2019-nCoV – це перший зафіксований випадок смерті за межами материкового Китаю з початку спалаху хвороби у грудні 2019 року. Про це повідомляє hromadske з посиланням на CNN та представників охорони здоров’я Філіппін

Зазначається, що 44-річний китаєць 2 лютого помер від коронавірусу після вильоту з міста Ухань.

За останніми даними, у результаті поширення китайського коронавірусу 2019-nCoV у Китаї вже захворіли 17 300 осіб, 362 людини померли.

Як писав Львівський портал, до спеціального боксу у Львівській обласній інфекційній лікарні з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю.