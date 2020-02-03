Жертвами коронавірусу стало вже 362 людини

У світі зафіксовано понад 17 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. За останню добу від захворювання померло 57 людей, а загальна кількість жертв становить 362 людини, такі останні офіційні дані подає Wiki.

Кількість хворих за добу зросла на 2931 особу. Загалом у світі зафіксовано 17 393 випадки захворювання на коронавірус.

Найбільше хворих і померлих у Китаї де зафіксовано 361 летальний випадок.

Серед Європейських країн нових фактів поширення коронавірусу за остатню добу не зафіксовано. Наразі захворювання підтверджено у: Нічеччині (10 випадків), Франції (6), Італія, Велика Британія та РФ (2), Фінляндія, Іспанія і Швеція (1).

Як писав Львівський портал, до спеціального боксу у Львівській обласній інфекційній лікарні з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю.